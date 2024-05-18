В Смоленской области простились с павшим в ходе СВО Даниилом Хартовым

«Спи спокойно, земля тебе пухом». Уроженец Смоленской области посмертно награждён Орденом Мужества 18 мая был погребен павший в ходе специальной военной операции житель Рославля Смоленской области Даниил Хартов.
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