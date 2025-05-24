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Мирзов о том, что «Химки» избежали прямого вылета из РПЛ: «Это необъяснимо, но факт. Дело в нашем характере, желании играть до конца»

За тур до финиша подмосковный клуб занимает в таблице 11-е место. — Как объясните то, что «Химки» при всех своих финансовых проблемах за тур до конца чемпионата уже избежали прямого вылета из РПЛ и близки к тому, чтобы избежать переходных матчей? — Это необъяснимо, но факт.

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