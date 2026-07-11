МЧС обследовал зоны затопления в селе Кын Пермского края

МЧС России проводит обследование затопленных зон в селе Кын, Пермский край. Группа из 123 человек, включая аэромобильные и беспилотные подразделения, занимается ликвидацией последствий паводка и поисками пострадавших.
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