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Закон и Порядок

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Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Владимир Потанин. Фото из открытых источников сети Интернет   Интересно вот, а чего не хватает людям, у которых состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, при этом, объективно говоря, явно эти активы не были нажиты ими "непосильным трудом".

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Комментарии
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Ваша Светлость
Договор Путина с олигархами нерушим... Это Конституцию иногда позволяется слегка &quot;редактировать&quot;, как это было с Пенсионной реформой, а вот договора с ворьём ни-ни! Всем всё за олигархов известно, за каждым тянется шлейф экономических, а зачастую и кровавых преступлений! Уверен, у силовиков есть особые папочки, но хода им не дают, поэтому разного рода Потанины-Фридманы чувствуют себя вполне комфортно, а должны копать тундру!!!!
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50 мин.
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
А что ? &quot;товарищ Потанин&quot; произошёл от слова пот? И каким местом он, нетоварищ Пот, заработал, добыл , украл у тех, кто это выстроил, вымучил в стране? То, что этот нетоварищ Пот слинять хочет: никто не против: чемодан, вокзал и вперёд, можно и пешим ходом. Но то, что принадлежит недрам России, принадлежит народу, который трудился и добыл, вкалывал на предприятих, которые удачно под шумок прихватили вот такие нетоварищи Пот, должно и останется в России без всякого купли-продажи. Жили-не тужили все эти нетоварищи превосходно, пусть валят к пиндосам и покажут, как они могут с нуля разбогатеть. И окажется, что место-то их не возле сортира, а в сортире. В «добрый» путь нетоврищи... Ничего личного и лишнего....
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20 мин.
Tania Еременко
Неправильно - это господин ПоТц ! Нехило  свалить с богатством страны? И где же наши Органы, контролирующие воровство гос.ресурсов. Это же надо - Чубайса отпустили, Прохорова отпустили...На очереди Потанин?
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