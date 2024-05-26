Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Договор Путина с олигархами нерушим... Это Конституцию иногда позволяется слегка "редактировать", как это было с Пенсионной реформой, а вот договора с ворьём ни-ни! Всем всё за олигархов известно, за каждым тянется шлейф экономических, а зачастую и кровавых преступлений! Уверен, у силовиков есть особые папочки, но хода им не дают, поэтому разного рода Потанины-Фридманы чувствуют себя вполне комфортно, а должны копать тундру!!!!

NV

Natalia VetscherskajaWittwer

А что ? "товарищ Потанин" произошёл от слова пот? И каким местом он, нетоварищ Пот, заработал, добыл , украл у тех, кто это выстроил, вымучил в стране? То, что этот нетоварищ Пот слинять хочет: никто не против: чемодан, вокзал и вперёд, можно и пешим ходом. Но то, что принадлежит недрам России, принадлежит народу, который трудился и добыл, вкалывал на предприятих, которые удачно под шумок прихватили вот такие нетоварищи Пот, должно и останется в России без всякого купли-продажи. Жили-не тужили все эти нетоварищи превосходно, пусть валят к пиндосам и покажут, как они могут с нуля разбогатеть. И окажется, что место-то их не возле сортира, а в сортире. В «добрый» путь нетоврищи... Ничего личного и лишнего....