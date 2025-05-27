Телеведущая не смогла произнести слово секс в эфире

Ведущая американского ток-шоу «Сегодня» Саванна Гатри подверглась насмешкам своей соведущей, дочери бывшего президента США Джорджа Буша Дженны Буш-Хагер из-за того, что побоялась сказать слово секс в эфире.
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