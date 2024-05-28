Майлз Тернер и Джейлен Браун получили по техническому за небольшую стычку

Центровой «Индианы» и форвард «Бостона» толкнули друг друга в паузе игры по ходу третьей четверти. Браун вступился за одноклубника Деррика Уайта, который оказался на паркете после фола в нападении у Тернера.
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