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Майлз Тернер и Джейлен Браун получили по техническому за небольшую стычку

Майлз Тернер и Джейлен Браун получили по техническому за небольшую стычку

Центровой «Индианы» и форвард «Бостона» толкнули друг друга в паузе игры по ходу третьей четверти. Браун вступился за одноклубника Деррика Уайта, который оказался на паркете после фола в нападении у Тернера.

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