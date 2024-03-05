Дело завели из-за гибели двух детей при пожаре на Алтае

По данным СК, родители ушли в магазин, оставив детей дома одних под замком Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей при пожаре в селе Турочак Республики Алтай, рассказали в региональном Следкоме.
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