"Фильм создавался для молодых соотечественников", - режиссер Сокуров предположил, что перестанет снимать и причем тут Собчак

Сразу вспомнился анекдот!.... -Мужик бросил камень в чёрную собаку... а попал в ... (напишем в ХУДОшника).... тоже не плохо!, произнёс Мужчина.

veronika_54 Дубровская

Что у нас? Культура или культурка? Серебряков что-то начал заявлять/ему поверю, когда на ВВС даст опровержительное интервью относительно русских хамов и т.д./. Васильев в цветных тряпках в МГУ преподаёт, Сокуров Сталина, Гитлера, муссолини за один стол усаживает. А вот про подвиги наших ребят, которые каждую минуту рискуют жизнью, таких фильмов нет.