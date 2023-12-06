Politiki.net Вторые сутки стенания режиссера Александра Сокурова, относительно дальнейших перспектив его творческой карьеры - публикуются на передовицах российских СМИ.
"Фильм создавался для молодых соотечественников", - режиссер Сокуров предположил, что перестанет снимать и причем тут Собчак
Комментарии
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Алексей Тан
Сразу вспомнился анекдот!.... -Мужик бросил камень в чёрную собаку... а попал в ... (напишем в ХУДОшника).... тоже не плохо!, произнёс Мужчина.
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20 час.
veronika_54 Дубровская
Что у нас? Культура или культурка? Серебряков что-то начал заявлять/ему поверю, когда на ВВС даст опровержительное интервью относительно русских хамов и т.д./. Васильев в цветных тряпках в МГУ преподаёт, Сокуров Сталина, Гитлера, муссолини за один стол усаживает. А вот про подвиги наших ребят, которые каждую минуту рискуют жизнью, таких фильмов нет.
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19 час.
вага карлито
Лучшее что сейчас пока еще могут изобразить так это интерпретация старых русских сказок на современный симбиоз безвкусицы и выдумки!))
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11 час.
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