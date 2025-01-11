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Белый дом: Зеленский сообщил Байдену о планах операций против России

Белый дом: Зеленский сообщил Байдену о планах операций против России

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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