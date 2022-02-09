Оттепель в Петербурге задержится минимум до конца рабочей недели, будет мокро

Мокрый снег и лужи ждут горожан 9 февраля и, с большой долей вероятности, еще минимум два дня. Над Петербургом циклон с северной Атлантики.
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