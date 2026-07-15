В конце июля с Земли можно будет увидеть горизонтальный звездопад

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика в ночь на 31 июляЕвгений Бурмистров, эксперт в области астрономии из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), рассказал о звездопаде, который вскоре можно будет наблюдать с Земли.