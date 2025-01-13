Идеальная итальянская паста: Наука на службе вкуса, или Как физики разобрались с «моцарелльной» проблемой

Как часто, стоя у плиты, мы задумываемся о физике процессов, происходящих в кастрюле? Наверное, не очень часто, правда? Но представьте себе, что даже приготовление такого простого блюда, как cacio e pepe, может стать объектом научного исследования.
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