На Камчатке директор предприятия признан виновным в даче крупной взятки

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации из Хабаровска, который признан виновным в даче крупной взятки высокопоставленному чиновнику Министерства здравоохранения Камчатского края.
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