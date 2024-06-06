Будем вместе: подписка на газету ´Трыбуна працы´ на 2-е полугодие в самом разгаре. И прямо сейчас действуют скидки

´Районка´ - это разнообразная и важная информация о Бобруйском районе. Это материалы о наших земляках, советы, комментарии, консультации специалистов, а еще - возможность поздравить своих родных и близких с праздниками, разместить объявление и рекламу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии