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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Будем вместе: подписка на газету ´Трыбуна працы´ на 2-е полугодие в самом разгаре. И прямо сейчас действуют скидки

Будем вместе: подписка на газету ´Трыбуна працы´ на 2-е полугодие в самом разгаре. И прямо сейчас действуют скидки

´Районка´ - это разнообразная и важная информация о Бобруйском районе. Это материалы о наших земляках, советы, комментарии, консультации специалистов, а еще - возможность поздравить своих родных и близких с праздниками, разместить объявление и рекламу.

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