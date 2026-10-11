Команда Ивановской области заняла первое место на Всероссийских летних сельских спортивных играх в командном первенстве

Сборная команда Ивановской области стала лидером по итогам командного первенства в группе территорий с численностью сельского населения до 230 тысяч человек на XV Всероссийских летних сельских спортивных играх.
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