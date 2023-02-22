В Почепском районе УАЗ врезался в дерево, ранен 15-летний подросток

По предварительной информации, 60-летний водитель УАЗ 236021 ехал в направлении Погара, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - рассказали 22 февраля в пресс-службе УГИБДД по Б .