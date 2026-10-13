В Могилеве впервые за десятилетия чистят дно озера в Печерском лесопарке

В Печерском лесопарке Могилева после спуска воды очистили уже около 20% дна озера, а завершить вывоз донных отложений планируют в конце текущей или начале следующей недели.
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