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Царьград

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В Могилеве впервые за десятилетия чистят дно озера в Печерском лесопарке

В Могилеве впервые за десятилетия чистят дно озера в Печерском лесопарке

В Печерском лесопарке Могилева после спуска воды очистили уже около 20% дна озера, а завершить вывоз донных отложений планируют в конце текущей или начале следующей недели.

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