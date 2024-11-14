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Царьград

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Жители России начали снимать стресс гребешками, мидиями и кальмарами

Жители России начали снимать стресс гребешками, мидиями и кальмарами

В России резко вырос спрос на гребешки, кальмаров, осьминогов и мидии.В России растет спрос на морепродукты – гребешки, мидии, кальмары и осьминогов.

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