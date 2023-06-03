Глядя из будущего – зачем их реабилитировали

«Мягко» не получалось… Что послужило причиной реабилитации предателей и пособников фашистов спустя всего несколько лет после победы? Острый кадровый дефицит в результате невиданных потерь в годы войны, традиционное русское умение прощать или же целенаправленная подготовка к тому, что мы наблюдаем сегодня на Украине и ещё во многих местах?Можно сколько угодно говорить, что не бывает плохих народов, а бывают плохие люди, но массовый коллаборационизм – явление слишком опасное, чтобы за него не наказывать.