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В Евпатории 15 октября временно отключат воду

В Евпатории 15 октября временно отключат воду

В Евпатории в предстоящий четверг, 15 октября, запланировано временное ограничение водоснабжения. Как проинформировали в пресс‑службе ГУП РК «Вода Крыма», подача воды будет приостановлена с 10:00 до 18:00.

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