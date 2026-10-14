В Евпатории 15 октября временно отключат воду

В Евпатории в предстоящий четверг, 15 октября, запланировано временное ограничение водоснабжения. Как проинформировали в пресс‑службе ГУП РК «Вода Крыма», подача воды будет приостановлена с 10:00 до 18:00.
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