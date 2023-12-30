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Берни Экклстоун: «Ферстаппен не такой безжалостный, как Михаэль Шумахер»

По мнению бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна, между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером есть как сходства, так и различия.

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