За ночь в РФ перехватили и уничтожили пять дронов

Помешали отечественные силы, передает RT со ссылкой на данные Минобороны РФ. В ночное время российскими дежурными средствами ПВО были выявлены, перехвачены и разбиты пять беспилотников ВСУТри дрона – над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей.
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