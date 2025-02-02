За ночь в РФ перехватили и уничтожили пять дронов

Помешали отечественные силы, передает RT со ссылкой на данные Минобороны РФ. В ночное время российскими дежурными средствами ПВО были выявлены, перехвачены и разбиты пять беспилотников ВСУТри дрона – над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей.