Это не пухосос. Это новые беспилотные электрозарядки для электромобилей в Москве.Наземные дроны постепенно внедряются в обычную гражданскую жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что стало с тем с...
- Верховный суд раз...
- Что стало с тем с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым