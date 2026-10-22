«Самара» подписала защитника Даниила Гинько (22 года, 190 см). В сезоне-2025/26 баскетболист выступал за «Динамо-Владивосток», приняв участие в 12 матчах Суперлиги.
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