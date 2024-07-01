LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

ПОЛОЖИТЕ В ФИЛЕ КУСОЧЕК ФОЛЬГИ И ОБЖАРЬТЕ. Получим кармашки, которые наполним начинкой

Очень вкусное и сочное запеченное филе. Готовится оно очень оригинальным способом, а какая красивая подача, нет слов!!! Ингредиенты: Куриное филе 3 штуки (650 грамм) (1 чайная ложка) 2 грамма черного перца (2 чайные ложки) 4 грамма соли (1 чайная ложка) 2 гр молотых перца (1 столовая ложка) 10 мл растительного масла 5-6 веточек петрушки (3 […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх