ПОЛОЖИТЕ В ФИЛЕ КУСОЧЕК ФОЛЬГИ И ОБЖАРЬТЕ. Получим кармашки, которые наполним начинкой

Очень вкусное и сочное запеченное филе. Готовится оно очень оригинальным способом, а какая красивая подача, нет слов!!! Ингредиенты: Куриное филе 3 штуки (650 грамм) (1 чайная ложка) 2 грамма черного перца (2 чайные ложки) 4 грамма соли (1 чайная ложка) 2 гр молотых перца (1 столовая ложка) 10 мл растительного масла 5-6 веточек петрушки (3 […].