Приметы и поверья на Сильвестров день, который отмечают 15 января 2024 года Анна МалекБлагодаря использованию православного календаря, жители России и других стран могут познакомиться с уникальными традициями и поверьями, которые приходятся на понедельник 15 января 2024 года.