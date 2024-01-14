Приметы и поверья на Сильвестров день, который отмечают 15 января 2024 года Анна МалекБлагодаря использованию православного календаря, жители России и других стран могут познакомиться с уникальными традициями и поверьями, которые приходятся на понедельник 15 января 2024 года.
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