На севере Амурской области потушили природные пожары

На северо-востоке России продолжается борьба с природными пожарами. За минувшие сутки лесопожарным службам удалось потушить четыре пожара общей площадью около 2700 гектаров в Тындинском и Селемджинском районах Амурской области.
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