Новый тренд? В приморских селах растет число алкомаркетов

В приморских селах активно открываются алкомаркеты. Так, по состоянию на 1 июня 2024 года в селе Чугуевка Чугуевского муниципального округа насчитывалось 11 135 человек, где на общее количество местных жителей приходится как минимум 10 специализированных алкомаркетов, 2 супермаркета с широким ассортиментом алкогольной продукции и десятки обычных продовольственных магазинов, реализующих спиртные напитки, сообщает корреспондент PRIMPRESS.