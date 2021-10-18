Тайная доктринаМожно ли восстановить первый текст Библии? Исторические напёрстки Можно ли восстановить первый текст Библии? Немного любопытных фактов сегодня.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробей- "Так или иначе, большинство книг были отредактированы и изменены, восстановить содержание оригинала почти невозможно. Без новых находок. Но раз Бог есть, он же поспособствует… Так что — ждем." Логика подсказывает, что, если Библия должна была по Плану содержать Сообщение, которое Творцу было необходимо передать хотя бы некоторым индивидуумам, чтобы те, при желании, смогли заняться тем, что составляет Цель Творения, то Творец не имел никаких сложностей со вполне успешной организацией всёго так, чтобы в поздней версии Библии всё, что было нужным и важным, оказалось в том виде, в каком и должно. То есть, с такой точки зрения ожидать какого-то откровенния относительно будто бы "истинного" текста Библии нет смысла.Юрий ИльиновГрани Агни Йоги 1968 г. 210. (М. А. Й.). Когда живем на Земле, обязаны заниматься земными делами и выполнять свой долг по отношению к людям, семье и обществу. Как бы ни захватывало Учение и как бы ни было сильно устремление к Дальним Мирам, Землю оставить нельзя. Вот тут-то и требуется равновесие между земными и надземными устремлениями человека, между духовным и материальным. Полное погружение в материю пресекает пути духа. Полный отрыв от Земли лишает дух возможности приобрести ценнейший опыт земной, ради которого он и приходит на Землю. Умение установить равновесие между телом и духом, умение найти золотую середину, или срединный путь, будет правильным решением жизни.Юрий ИльиновНевероятно тихий полёт совы.🦉 Вы только послушайте. https://www.facebook.com/ACTANONVERBATRUE/videos/197634342496563Комментировать
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