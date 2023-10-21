Сложности и возможности для украинцев на пути в Россию через Белоруссию Елена ВайленкоГраждане Украины, желающие въехать в Россию из Европы, сталкиваются с новыми вызовами, после того как Латвия закрыла свой пункт пропуска на границе с РФ.