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Сложности и возможности для украинцев на пути в Россию через Белоруссию

Сложности и возможности для украинцев на пути в Россию через Белоруссию

Сложности и возможности для украинцев на пути в Россию через Белоруссию Елена ВайленкоГраждане Украины, желающие въехать в Россию из Европы, сталкиваются с новыми вызовами, после того как Латвия закрыла свой пункт пропуска на границе с РФ.

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