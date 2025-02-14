Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что повышенные военные пенсии начнут выплачивать россиянам с 1 марта Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для военных с 1 января 2025 года.
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