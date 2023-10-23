Военно-морские силы Индии пополнились вторым серийным эсминцем проекта 15В

Военно-морские силы Индии получили третий эсминец проекта 15В. Официальная церемония передачи корабля в состав индийского флота прошел на верфи индийской судостроительной компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбае.
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