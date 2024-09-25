То оборудование у них старое, то политическая воля у нас непреклонная, но понятно, что осталось недолго — тут с другим непонятка — а кому? Летом Ростелеком сообщал об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что могло повлиять на работу […] Сообщение Про перспективы Ютуба в России появились сначала на Дзен дневник.