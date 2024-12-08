Анну Асти полгода шантажировали ее откровенными фотографиями

Недавно стали известны подробности о появлении обнаженных фотографий певицы Анны Asti. Исполнительница рассказала, что мошенники требовали у нее деньги, и, не добившись желаемого, опубликовали ее личные снимки в интернете.
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