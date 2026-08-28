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Как китайский быт может довести до слез российского туриста

Как китайский быт может довести до слез российского туриста

Россияне с сентября 2025 года могут ездить в Китай без визы до 30 дней. Но туристов ждут серьёзные сюрпризы: от туалетов-дырок до отсутствия центрального отопления.

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