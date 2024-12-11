Скоро главный праздник года, и атмосфера волшебства уже витает в воздухе. Украшение главной ёлки – это особое событие, которое создаёт праздничное настроение всем новоаннинцам.
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Скоро главный праздник года, и атмосфера волшебства уже витает в воздухе. Украшение главной ёлки – это особое событие, которое создаёт праздничное настроение всем новоаннинцам.