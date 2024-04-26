Из школы на море. РЖД снова предоставляют школьникам скидки на проезд в период летних каникул

«Российские железные дороги» подкинули школярам скидок. Холдинг запускает акцию «Счастливые каникулы», в ходе которой будет продавать мальчишкам и девчонкам, а также их родителям билеты в поезда с дисконтом на все летние каникулы.
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