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Бригитта Нильсен: черные списки Сталлоне, пять браков и рождение дочери в 55 лет

Бригитта Нильсен: черные списки Сталлоне, пять браков и рождение дочери в 55 лет

В 1985 году бракосочетание датской модели Бригитты Нильсен и Сильвестра Сталлоне мгновенно оказалось в центре внимания, однако уже через девятнадцать месяцев семейная жизнь закончилась громким скандалом.

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