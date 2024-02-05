Туляков 5 февраля ожидает мокрый снег, геомагнитная буря и до -1 градуса тепла

В понедельник, 5 февраля, в Туле и области ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег, а столбики термометров опустятся до -1 градуса, согласно данным, предоставленным синоптиками портала Gismeteo.
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