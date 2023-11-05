Приметы славянских народов, связанные с подарком в виде часов ClickioПочему дарить часы считается нежелательным действием? Этот обычай имеет корни в народных приметах и поверьях, как у славян, так и у других народов.
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