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Генпрокуратура выявила нарушения в Ростехнадзоре на Дальнем Востоке

Генпрокуратура выявила нарушения в Ростехнадзоре на Дальнем Востоке

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу при проведении проверки исполнения законодательства Дальневосточным управлением Ростехнадзора выявлены нарушения при реализации указанным органом полномочий по государственному контролю в области промышленной безопасности.

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