РВИО: Путин детально знаком с работой над учебником истории

Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил RTVI, что президент России Владимир Путин "детально знаком" с работой над новым учебником истории<strong>Президент России Владимир Путин детально знаком с ходом работы над новым школьным учебником по истории.
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