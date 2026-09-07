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Как Анна Банщикова пережила громкие разводы, увела двух мужчин из семей и обрела счастье после сорока

Роль подполковника Александры Кушнир в детективном сериале «Ищейка» сделала Анну Банщикову одной из самых узнаваемых и любимых российских актрис.

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