«Я предпочитаю тюрьму войне, - говорит первый украинский дезертир, вышедший на публику»Газета The Times публикует сегодня фрагменты интервью с Сергеем Гнездиловым, боевиком ВСУ, покинувшим боевые позиции в Донбассе.