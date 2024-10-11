«Я предпочитаю тюрьму войне, - говорит первый украинский дезертир, вышедший на публику»Газета The Times публикует сегодня фрагменты интервью с Сергеем Гнездиловым, боевиком ВСУ, покинувшим боевые позиции в Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии