Такого вы еще не видели: первые комиксы для влюбленных

14 февраля весь мир отмечает День Всех Влюбленных. Симптоматично, что именно в этот день на просторах интернета появилась уникальная электронная книга — первые Комиксы для влюбленных «Как прожить в браке без брака», созданные психологом Таней Васильковой.
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