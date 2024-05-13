Аналитик Коротченко: опыт Белоусова поможет в противостоянии России и Запада

Военный аналитик Игорь Коротченко утверждает, что бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого предложили на пост министра обороны, известен стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению сложных и актуальных задач.
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