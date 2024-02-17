Бутырская об Олимпиаде-2022: «Новости вокруг наших медалей так противны, надоело читать. Это уже не спортивный вопрос»

Федерация фигурного катания и Олимпийский комитет Канады подадут апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира на Играх-2022 в Пекине.
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