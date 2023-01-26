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Хави о голе Дембеле «Сосьедаду»: «Он перевернул игру. Высококлассный игрок с огромным потенциалом»

Хави высоко отозвался о вингере «Барселоны» Усмане Дембеле. Француз забил победный гол в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0), «Он сыграл здорово не только сегодня.

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