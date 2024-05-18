Лавров указал на острую фазу внешнеполитического противостояния РФ и Запада

Острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Об этом в субботу, 18 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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