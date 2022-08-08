CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd отрывок о Минских соглашениях

РИА Новости утверждает, что телеканал CNN намеренно вырезал из интервью с основателем культовой рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его высказывание о том, что изначально президент Украины Владимир Зеленский поддерживал Минские соглашения.
РИА Новости утверждает, что телеканал CNN намеренно вырезал из интервью с основателем культовой рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его высказывание о том, что изначально президент Украины Владимир Зеленский поддерживал Минские соглашения.
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