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CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd отрывок о Минских соглашениях

CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd отрывок о Минских соглашениях

РИА Новости утверждает, что телеканал CNN намеренно вырезал из интервью с основателем культовой рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его высказывание о том, что изначально президент Украины Владимир Зеленский поддерживал Минские соглашения.

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